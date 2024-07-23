Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов

По словам Волынец, в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей. Волынец указала, что тенденция несет опасность для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью.

Омбудсмен также сообщила, что число родившихся с начала 2024 года сократилось на 2,1%. Кроме того, по ее словам, число разводов на 3,5% превышает количество браков.

Подчеркивается, что законопроект может включать в себя запрет на публичные кампании и рекламу, которые подчеркивают преимущества развода или одинокой жизни, а также создание программ, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире НСН назвал лицемерием попытки запретить россиянам разводиться, передает «Радиоточка НСН».

