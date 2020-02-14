Дерипаска назвал голословными обвинения США в отмывании денег
Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска отверг обвинения в свой адрес со стороны управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
О содержании претензий стало известно из письма управления адвокатам Дерипаски, которое недавно опубликовало издание Financial Times. Эти обвинения стали основанием для введения санкций против Дерипаски в 2018 году. Все шесть пунктов опираются на сообщения неназванного источника. Согласному одному из них, бизнесмен был идентифицирован как одно из лиц, отмывающих денежные средства в интересах президента РФ.
Дерипаска через представителя сообщил агентству РИА Новости, что считает обвинения в свой адрес голословными. Он назвал их «полным бредом» и бездоказательными слухами, которые отклонил бы любой суд в мире.
По словам российского бизнесмена, над подобными обвинениями можно было посмеяться, если бы их последствия не поставили под угрозу «сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире».
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