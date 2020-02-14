Дерипаска назвал голословными обвинения США в отмывании денег

О содержании претензий стало известно из письма управления адвокатам Дерипаски, которое недавно опубликовало издание Financial Times. Эти обвинения стали основанием для введения санкций против Дерипаски в 2018 году. Все шесть пунктов опираются на сообщения неназванного источника. Согласному одному из них, бизнесмен был идентифицирован как одно из лиц, отмывающих денежные средства в интересах президента РФ.

Дерипаска через представителя сообщил агентству РИА Новости, что считает обвинения в свой адрес голословными. Он назвал их «полным бредом» и бездоказательными слухами, которые отклонил бы любой суд в мире.

По словам российского бизнесмена, над подобными обвинениями можно было посмеяться, если бы их последствия не поставили под угрозу «сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире».

Ранее «Охотница на миллиардеров» Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в эфире НСН рассказала о своей реакции на новость о лишении Дерипаски «золотого паспорта»

