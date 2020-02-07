Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

7 февраля 202017:15

Российский миллиардер Олег Дерипаска выступил с критикой в адрес ЦБ. Ранее регулятор опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6% годовых. В своём Telegram-канале он назвал эти действия «первой подножкой» правительству Михаила Мишустина. В преддверии заседания Центробанка бизнесмен заявлял о необходимость снижения ключевой ставки «до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%».

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Ранее НСН писала, что объясняя решение, регулятор заявил, что инфляция в России замедляется быстрее ожидаемого, а также сослался на увеличение темпов роста российской экономики во второй половине 2019 года. В ЦБ не исключают, что могут снизить ключевую ставку ещё сильнее, если ситуация в ближайшее время продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

Экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что даже такая ключевая ставка является неоправданно высокой. Он уверен, что решение ЦБ не повлияет на ставки банков по кредитам.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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