Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Ранее НСН писала, что объясняя решение, регулятор заявил, что инфляция в России замедляется быстрее ожидаемого, а также сослался на увеличение темпов роста российской экономики во второй половине 2019 года. В ЦБ не исключают, что могут снизить ключевую ставку ещё сильнее, если ситуация в ближайшее время продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

Экономист Никита Кричевский заявил в эфире НСН, что даже такая ключевая ставка является неоправданно высокой. Он уверен, что решение ЦБ не повлияет на ставки банков по кредитам.

