Настя Рыбка: Без кипрского гражданства Дерипаска никому не нужен!
«Охотница на миллиардеров» Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в эфире НСН рассказала о своей реакции на новость о лишении Дерипаски «золотого паспорта».
Бизнесмен Олег Дерипaскa может лишиться гражданства Кипрa. Об этом сообщила кипрскaя гaзетa Politis. По её сведениям, кроме самого Дерипаски, грaждaнствa Кипрa лишились его сын и дочь, a тaкже бывшие руководители Еврофинaнс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в междунaродный розыск из-зa обвинений в мошенничестве.
Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), которая написала две книги о своих интимных отношениях с миллиардером, в эфире НСН заявила, что была шокирована этой новостью.
«Это сообщение меня просто шокировало. Олег Дерипаска — взрослый мужчина, ему больше, чем 50 лет, и именно кипрское гражданство было причиной моей любви к нему. А сейчас у меня просто разбито сердце. Понятно, что без кипрского гражданство он просто никому не нужен. У каждого мужчины есть какое-то ядро, харизма. Сердцевиной Олега Дерипаски было гражданство Кипра. Теперь не имеет смысла с ним знакомиться, общаться никому, потому что без гражданства — это днище», — отшутилась она.
Модель уверена, что потеря гражданства Кипра для Олега Дерипаски означает резкий жизненный регресс.
«Вроде бы у него осталось ещё пара домов и самолётов, погонять понты он какое-то время ещё может. Но всем всё понятно: они ничего собой больше не представляет», — заключила Настя Рыбка.
Во второй половине дня среды представительница российского бизнесмена Олега Дерипаски заявила журналистам, что информация о лишении его кипрского гражданства не соответствует действительности.
В беседе c RNS представительница Дерипаски отметила, что Кипр «очевидно подвергся беспрецедентному давлению со стороны США», чтобы создать проблемы для российского бизнеса. По ее мнению, это должно вызывать серьезное беспокойство у мирового сообщества.
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