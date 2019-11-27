Бизнесмен Олег Дерипaскa может лишиться гражданства Кипрa. Об этом сообщила кипрскaя гaзетa Politis. По её сведениям, кроме самого Дерипаски, грaждaнствa Кипрa лишились его сын и дочь, a тaкже бывшие руководители Еврофинaнс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в междунaродный розыск из-зa обвинений в мошенничестве.

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), которая написала две книги о своих интимных отношениях с миллиардером, в эфире НСН заявила, что была шокирована этой новостью.

«Это сообщение меня просто шокировало. Олег Дерипаска — взрослый мужчина, ему больше, чем 50 лет, и именно кипрское гражданство было причиной моей любви к нему. А сейчас у меня просто разбито сердце. Понятно, что без кипрского гражданство он просто никому не нужен. У каждого мужчины есть какое-то ядро, харизма. Сердцевиной Олега Дерипаски было гражданство Кипра. Теперь не имеет смысла с ним знакомиться, общаться никому, потому что без гражданства — это днище», — отшутилась она.