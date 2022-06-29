Депутаты Госдумы приняли закон об иноагентах

Согласно документу, существующие в настоящее время четыре реестра иноагентов будут объединены в один, а попасть в него могут как российские, так и иностранные организации или физические лица «независимо от организационно-правовой формы».

Основанием для признания иноагентом может стать политическая деятельность с поддержкой из-за рубежа, либо «иностраное влияние», то есть «предоставление поддержки или оказание воздействия, в том числе путём принуждения, убеждения или иными способами».

Закон запрещает иноагентам вести в России преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Кроме того, предусматривается ограничение на инвестиции в стратегически важные компании.

Кроме того, вводится понятие физлица, «аффилированного с иностранным агентом». К ним могут отнести учредителей, руководителей, членов или работников организации, которая объявлена иноагентом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский закон об иноагентах является очень лёгкой версией законодательства, которым свой суверенитет защищают другие государства.