Депутаты предложили запретить иноагентам пользоваться упрощенной системой налогообложения

Депутаты внесли в парламент законопроект, согласно которому иноагенты будут лишены возможности использовать упрощённую систему налогообложения (УСН).

«Неправильно предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств», — подчеркнул Пискарёв.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли документ в развитие законодательства об иноагентах, согласно которому будет запрещено проводить митинги на территории речных, морских, железнодорожных, автомобильных и аэровокзалов, на территориях школ и органов публичной власти