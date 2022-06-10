Депутаты предложили запретить иноагентам пользоваться упрощенной системой налогообложения

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что иноагенты не должны получать государственные льготы, сообщает Telegram-канал комиссии.

Обобщающий нормы об иностранных агентах законопроект приняли в первом чтении

Депутаты внесли в парламент законопроект, согласно которому иноагенты будут лишены возможности использовать упрощённую систему налогообложения (УСН).

«Неправильно предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств», — подчеркнул Пискарёв.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли документ в развитие законодательства об иноагентах, согласно которому будет запрещено проводить митинги на территории речных, морских, железнодорожных, автомобильных и аэровокзалов, на территориях школ и органов публичной власти

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛьготыНалогиИноагентыГосдума
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