Депутата Толстого раскритиковали за плохую работу
Экономист Андрей Бунич раскритиковал вице-спикера Госдумы России Петра Толстого, который ранее заявил о плохой информированности россиян о необходимости вакцинации от коронавируса, сообщает «РЕН ТВ».
«Странно выглядит, все-таки человек облеченный властью, вице-спикер Государственной думы, сам участвовал в этой кампании, активно призывал вакцинироваться. Получается, что он просто призывал неэффективно», — заявил Бунич.
«Уровень развития антивакцинального движения прямо пропорцинален уровню образования и чем ниже уровень образования, тем больше число жителей антивакцинального настроения», — сообщил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.
Ранее Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом. Как отмечает вице-спикер, у людей нет доверия к вакцине.
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