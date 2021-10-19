Депутата Толстого раскритиковали за плохую работу

Экономист Андрей Бунич раскритиковал вице-спикера Госдумы России Петра Толстого, который ранее заявил о плохой информированности россиян о необходимости вакцинации от коронавируса, сообщает «РЕН ТВ».

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«Странно выглядит, все-таки человек облеченный властью, вице-спикер Государственной думы, сам участвовал в этой кампании, активно призывал вакцинироваться. Получается, что он просто призывал неэффективно», — заявил Бунич.

«Уровень развития антивакцинального движения прямо пропорцинален уровню образования и чем ниже уровень образования, тем больше число жителей антивакцинального настроения», — сообщил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

Ранее Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом. Как отмечает вице-спикер, у людей нет доверия к вакцине.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусГосдумаПетр Толстой
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