Депутата Толстого раскритиковали за плохую работу

«Странно выглядит, все-таки человек облеченный властью, вице-спикер Государственной думы, сам участвовал в этой кампании, активно призывал вакцинироваться. Получается, что он просто призывал неэффективно», — заявил Бунич.

«Уровень развития антивакцинального движения прямо пропорцинален уровню образования и чем ниже уровень образования, тем больше число жителей антивакцинального настроения», — сообщил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

Ранее Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом. Как отмечает вице-спикер, у людей нет доверия к вакцине.

