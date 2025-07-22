Депутат Затулин: В России осознали, что Баку не тот, за кого выдавал себя

Главное последствие эскалации конфликта Москвы и Баку — осознание, что Азербайджан не тот, за кого выдавал себя, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.

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«В течение долгого периода нам пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее. Мы комплементарно к этому относились», — считает он. В настоящее время у Азербайджана пропала необходимость выдавать себя за лучшего друга России. Парламентарий отметил, что Азербайджан реализует свои планы при поддержке Турции.

Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в ближайшие сто лет. Об заявил политолог Сергей Маркелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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