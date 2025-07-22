Депутат Затулин: В России осознали, что Баку не тот, за кого выдавал себя

«В течение долгого периода нам пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее. Мы комплементарно к этому относились», — считает он. В настоящее время у Азербайджана пропала необходимость выдавать себя за лучшего друга России. Парламентарий отметил, что Азербайджан реализует свои планы при поддержке Турции.

Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в ближайшие сто лет. Об заявил политолог Сергей Маркелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

