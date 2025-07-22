Депутат Затулин: В России осознали, что Баку не тот, за кого выдавал себя
Главное последствие эскалации конфликта Москвы и Баку — осознание, что Азербайджан не тот, за кого выдавал себя, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.
«В течение долгого периода нам пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее. Мы комплементарно к этому относились», — считает он. В настоящее время у Азербайджана пропала необходимость выдавать себя за лучшего друга России. Парламентарий отметил, что Азербайджан реализует свои планы при поддержке Турции.
Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в ближайшие сто лет. Об заявил политолог Сергей Маркелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бывшему замглавы Минобороны Иванову готовятся предъявить ещё два обвинения
- Предложено поднять оклады военным на 7,6%
- Минобороны РФ: Сбито 25 дронов ВСУ над регионами
- Депутат Затулин: В России осознали, что Баку не тот, за кого выдавал себя
- Сборная России по вольной борьбе одолела команду из США
- В Польше найдено одно из крупнейших месторождений газа и нефти в Европе
- В вузах Украины отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста
- Сотрудники NASA обвинили администрацию Трампа в подрыве миссий агентства
- Израиль допустил удары по системам ПВО Ирана российского производства
- Берлин ждет поставок Patriot от США в обмен на помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru