Мэр Нарвы отказалась от места в парламенте Эстонии из-за памятника Т-34
Мэр эстонского города Нарва отказалась от участия в выборах в парламент страны после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города. Об этом сама Катри Райк рассказала порталу государственного телерадиовещания Эстонии.
Своё решение мэр объяснила тем, что она старается работать только на благо Нарвы. «Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение», — сказала мэр.
Как сообщает РИА Новости, демонтаж танка-памятника Т-34 и еще шести советских памятников начался в Нарве сегодня утром. Решение о сносе памятников было принято правительством Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас, обосновав это соображениями безопасности. Танк уже сняли с постамента и отправили на тягаче в военный музей в поселке Виймси под Таллином.
Райк выступала против переноса танка, так как, по её словам, мемориал являлся частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Но городские власти не смогли решить этот вопрос на своём уровне.
Т-34 был установлен в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944 года части Красной Армии под командованием генерала Ивана Федюнинского форсировали реку Нарву, прорвали оборону фашистов и освободили город от гитлеровцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Украинские диверсанты подорвали в Курской области шесть опор ЛЭП
- Самолёт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
- В Эстонии объяснили закрытие границы с РФ в Нарве
- Мэр Нарвы отказалась от места в парламенте Эстонии из-за памятника Т-34
- «Московский комсомолец» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Сперанского
- Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон в САО и СЗАО
- СМИ: Клубы дыма замечены у военного аэродрома под Симферополем
- Telegram оштрафовали за отказ удалить инструкции по проведению диверсий
- В Минобороны назвали диверсию причиной детонации боеприпасов в Крыму
- Пандемия гриппа может произойти из-за мутации штамма «гонконгский»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru