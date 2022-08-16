Мэр Нарвы отказалась от места в парламенте Эстонии из-за памятника Т-34

Мэр эстонского города Нарва отказалась от участия в выборах в парламент страны после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города. Об этом сама Катри Райк рассказала порталу государственного телерадиовещания Эстонии.



Своё решение мэр объяснила тем, что она старается работать только на благо Нарвы. «Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение», — сказала мэр.

Как сообщает РИА Новости, демонтаж танка-памятника Т-34 и еще шести советских памятников начался в Нарве сегодня утром. Решение о сносе памятников было принято правительством Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас, обосновав это соображениями безопасности. Танк уже сняли с постамента и отправили на тягаче в военный музей в поселке Виймси под Таллином.