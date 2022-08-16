«Боль и страх»: В Нарве заявили о пропаже защитников памятника Т-34

Ранее сообщалось, что демонтаж танка-памятника Т-34 и еще шести советских памятников начался в Нарве сегодня утром. Решение о сносе памятников было принято правительством Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас, обосновав это соображениями безопасности. Танк уже сняли с постамента и отправили на тягаче в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Заренков считает, что это событие дополнит Эстонию новыми страницами ненависти.

«Сегодняшние события в Нарве показали, что история Эстонии вновь дополняется страницами насилия и ненависти. Обидно, что все это возвращается к нам в 2022 году после 30 лет независимости. Как народ относится? Я смотрел прямой эфир сноса памятников в Нарве, читал комментарии. Такого количество оскорблений и угроз в адрес русских я давно не слышал. Картина маслом, как будто на глазах у людей насилуют их родных, заставляя смотреть и не давая закрыть глаза. Большинство из местных русских здесь родились, родились и наши дети, здесь похоронены наши родители. Боль и страх за то, что нас ждет. Я слышал об арестах и задержаниях в Нарве тех, кто пытался организовать ночное дежурство. Их судьба неизвестна», - рассказал Заренков.