«Боль и страх»: В Нарве заявили о пропаже защитников памятника Т-34
Среди тех, кто пытался организовать ночное дежурство у памятника, есть задержанные, но их судьба неизвестна, сказал НСН глава организации «Эстония без нацизма» Андрей Заренков.
Власти Эстонии не допускают выступлений в защиту одобрения русских памятников, заявил глава Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что демонтаж танка-памятника Т-34 и еще шести советских памятников начался в Нарве сегодня утром. Решение о сносе памятников было принято правительством Эстонии во главе с премьер-министром Каей Каллас, обосновав это соображениями безопасности. Танк уже сняли с постамента и отправили на тягаче в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Заренков считает, что это событие дополнит Эстонию новыми страницами ненависти.
«Сегодняшние события в Нарве показали, что история Эстонии вновь дополняется страницами насилия и ненависти. Обидно, что все это возвращается к нам в 2022 году после 30 лет независимости. Как народ относится? Я смотрел прямой эфир сноса памятников в Нарве, читал комментарии. Такого количество оскорблений и угроз в адрес русских я давно не слышал. Картина маслом, как будто на глазах у людей насилуют их родных, заставляя смотреть и не давая закрыть глаза. Большинство из местных русских здесь родились, родились и наши дети, здесь похоронены наши родители. Боль и страх за то, что нас ждет. Я слышал об арестах и задержаниях в Нарве тех, кто пытался организовать ночное дежурство. Их судьба неизвестна», - рассказал Заренков.
Собеседник «Радиоточки НСН» сомневается, что танк будет передан в музей.
«Правительство обещало отправить танк в музей, но он находится в районе, где живут в большинстве эстонцы и старейшина района уже заявил, что он и жители против. Какие опросы? Закрыты все неподконтрольные властям СМИ, поэтому ни о каких иных мнениях, кроме одобрения, не может быть и речи», - резюмировал Заренков.
Ранее сообщалось, что памятник советским воинам в Риге, в районе Пардаугава, демонтируют, после чего утилизируют, так как он не имеет никакой художественной ценности. Об этом в телеэфире заявил мэр города Мартиньш Стакис.
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