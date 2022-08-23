В Риге начали сносить памятник советским солдатам-освободителям

В понедельник у памятника собралось несколько десятков человек, которые протестовали против сноса. Семь активистов были задержаны. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил в социальных сетях, что иностранцы, задержанные за незаконные действия во время демонтажа памятника, будут включены в список нежелательных для Латвии лиц и высланы из страны.

Ранее сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что латвийские политики выступают в роли «постоянных раздражителей и наиболее русофобской части НАТО и ЕС».

