Новостной портал «DOXA» признали иноагентом
Новостной портал «DOXA» (признан нежелательной организацией) и ещё четверо граждан были признаны иноагентами. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что портал участвовал в создании и распространении материалов нежелательных в России организаций, публиковал фейки, в том числе о Вооружённых силах РФ и российских властях, выступал против проведения СВО.
По аналогичным причинам в реестр иноагентов попали экс-замглавы администрации президента РФ Евгений Савостьянов, журналист Айгуль Гимранова-Лион, общественный деятель Анзор Масхадов, поэт и ученая Василина Орлова.
Ранее иностранным агентом был признан российский экономист Рубен Ениколопов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
