Новостной портал «DOXA» признали иноагентом

Новостной портал «DOXA» (признан нежелательной организацией) и ещё четверо граждан были признаны иноагентами. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции РФ сообщает RT.

Верховный суд РФ признал американскую «дочку» ФБК террористической организацией

В ведомстве указали, что портал участвовал в создании и распространении материалов нежелательных в России организаций, публиковал фейки, в том числе о Вооружённых силах РФ и российских властях, выступал против проведения СВО.

По аналогичным причинам в реестр иноагентов попали экс-замглавы администрации президента РФ Евгений Савостьянов, журналист Айгуль Гимранова-Лион, общественный деятель Анзор Масхадов, поэт и ученая Василина Орлова.

Ранее иностранным агентом был признан российский экономист Рубен Ениколопов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:РоссияИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры