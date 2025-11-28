Новостной портал «DOXA» признали иноагентом

В ведомстве указали, что портал участвовал в создании и распространении материалов нежелательных в России организаций, публиковал фейки, в том числе о Вооружённых силах РФ и российских властях, выступал против проведения СВО.

По аналогичным причинам в реестр иноагентов попали экс-замглавы администрации президента РФ Евгений Савостьянов, журналист Айгуль Гимранова-Лион, общественный деятель Анзор Масхадов, поэт и ученая Василина Орлова.

Ранее иностранным агентом был признан российский экономист Рубен Ениколопов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».