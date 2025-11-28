Путин подписал закон о повышении НДС

Согласно документу, для всех социально значимых товаров, в список которых входят, в том числе, продукты питания, лекарственные средства и медицинские изделия, ставка НДС сохранится на уровне 10%.

Также будет поэтапно снижаться порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшится с 60 млн рублей до 20 млн рублей, в 2027 году - до 15 млн рублей, а в 2028 году - до 10 млн рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение НДС может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

