Путин подписал закон о повышении НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС) в России в 2026 будет увеличен с 20% до 22%. Как пишет RT, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, для всех социально значимых товаров, в список которых входят, в том числе, продукты питания, лекарственные средства и медицинские изделия, ставка НДС сохранится на уровне 10%.
Также будет поэтапно снижаться порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшится с 60 млн рублей до 20 млн рублей, в 2027 году - до 15 млн рублей, а в 2028 году - до 10 млн рублей.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что повышение НДС может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru