Посол Долгов оценил шансы Эрдогана повлиять на Зеленского
В Киеве до сих пор не ответили ни на одно из предложений России в рамках стамбульских встреч, напомнил НСН Константин Долгов.
У Турции есть серьезный посреднический потенциал, но сейчас с Украиной ничего не может сделать даже глава США Дональд Трамп, так как сам Киев не настроен на урегулирование конфликта. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Президент США Дональд Трамп предположил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, так как Россия «его уважает». Также он добавил, что Эрдоган его «друг». Долгов подчеркнул, что дело здесь не в Эрдогане.
«Если кто-то готов предложить что-то конструктивное и сыграть конструктивную, позитивную роль, то мы приветствуем это. Проблема в том, что Киев и его главные европейские спонсоры не готовы ни к какому урегулированию. Поэтому они выпрашивают новое оружие, Tomohawk. Они собираются вести боевые действия, потому что режим абсолютно обреченный. Первый мирный день будет его (Владимира Зеленского, прим. НСН) последним днем у власти. Что сейчас могут сделать турки, если американцы с Зеленским ничего сделать не могут? У нас с Турцией нормальные отношения. Объективна ли полностью Турция? Я думаю, что стопроцентной объективности нет. Наверное, какой-то посреднический потенциал есть. Вот Трамп продолжает предпринимать какие-то усилия, но это не дает результатов. Киев же не ответил ни на один из вопросов, которые наша делегация поставила перед ними в Стамбуле» - рассказал он.
Ранее, выступая в израильском Кнессете, глава США заявил, что так как вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС завершился, то самое время сосредоточиться на разрешении украинского кризиса. Также напомним, что у Трампа запланирована встреча с главой Украины Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет поставка Киеву ракет Tomohawk, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
