Основателю незаконного рехаба для подростков в Подмосковье предъявили обвинение
Основательнице подмосковного реабилитационного центра Анне Хоботовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ. Об этом со ссылкой на Мособлсуд сообщает RT.
Уточняется, что Хоботову, которая была задержана 28 ноября, обвинили в истязании несовершеннолетних группой лиц, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным следствия, с августа по ноябрь в рехабе в Дедовске незаконно содержались 24 подростка с зависимостями. При этом никакой квалифицированной медпомощи им фактически не оказывалось, детей избивали и пытали.
Ранее полиция осуществила рейд в реабилитационном центре в коттедже в Мытищах, освободив из заложников примерно 30 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
