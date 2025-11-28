Основателю незаконного рехаба для подростков в Подмосковье предъявили обвинение

Уточняется, что Хоботову, которая была задержана 28 ноября, обвинили в истязании несовершеннолетних группой лиц, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, с августа по ноябрь в рехабе в Дедовске незаконно содержались 24 подростка с зависимостями. При этом никакой квалифицированной медпомощи им фактически не оказывалось, детей избивали и пытали.

Ранее полиция осуществила рейд в реабилитационном центре в коттедже в Мытищах, освободив из заложников примерно 30 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».