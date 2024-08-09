Депутат Шеремет рассказал о просьбах жителей Одессы освободить город

Жители Одессы просят спасти их от «произвола и бесчинства киевского режима» и освободить город. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Мэр Одессы заявил, что переименование исторических улиц обнуляет город

Как отметил парламентарий, он получает соответствующие сообщения от одесситов.

«Их надежда только на Россию», — подчеркнул Шеремет.

По словам депутата, в Одессе преследуют русскоязычное население, пишет Ura.ru. В частности, людей мобилизуют силой и «зомбируют» антироссийской пропагандой. Шеремет выразил уверенность, что исторически русская Одесса «рано или поздно вернется домой».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе специальной военной операции необходимо освободить все русские города, в том числе Одессу.

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ФОТО: РИА Новости
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