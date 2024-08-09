Депутат Шеремет рассказал о просьбах жителей Одессы освободить город
Жители Одессы просят спасти их от «произвола и бесчинства киевского режима» и освободить город. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, он получает соответствующие сообщения от одесситов.
«Их надежда только на Россию», — подчеркнул Шеремет.
По словам депутата, в Одессе преследуют русскоязычное население, пишет Ura.ru. В частности, людей мобилизуют силой и «зомбируют» антироссийской пропагандой. Шеремет выразил уверенность, что исторически русская Одесса «рано или поздно вернется домой».
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе специальной военной операции необходимо освободить все русские города, в том числе Одессу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Шеремет рассказал о просьбах жителей Одессы освободить город
- В Шебекине четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому
- Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в президентские выборы в США
- Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ
- Wildberries выплатил 34,9 млрд рублей после пожара в Шушарах
- В Курской области сбили четыре ракеты и четыре дрона ВСУ
- МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
- Атака на Липецкую область: шесть человек пострадали
- Развожаев: У Севастополя уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
- В Липецке введен режим ЧС после атаки ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru