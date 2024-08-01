Мэр Одессы заявил, что переименование исторических улиц обнуляет город
1 августа 202403:33
В Одессе переименование исторических улиц обнуляет город, сообщил в Telegram глава города Геннадий Труханов.
«Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это обнуляет наш город», — заявил мэр.
Отмечается, что городской совет примет «все необходимые меры» для сохранения культурного и исторического облика города.
Ранее на пляже в Одессе произошел скандал из-за песен Шатунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru