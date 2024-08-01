Мэр Одессы заявил, что переименование исторических улиц обнуляет город

«Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это обнуляет наш город», — заявил мэр.

Отмечается, что городской совет примет «все необходимые меры» для сохранения культурного и исторического облика города.

Ранее на пляже в Одессе произошел скандал из-за песен Шатунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

