Мэр Одессы заявил, что переименование исторических улиц обнуляет город

В Одессе переименование исторических улиц обнуляет город, сообщил в Telegram глава города Геннадий Труханов.

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«Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это обнуляет наш город», — заявил мэр.

Отмечается, что городской совет примет «все необходимые меры» для сохранения культурного и исторического облика города.

Ранее на пляже в Одессе произошел скандал из-за песен Шатунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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