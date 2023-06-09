Депутат Шеремет призвал украинцев к освободительной войне против киевского режима

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинскому народу пора навсегда забыть о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает РИА Новости.

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Он указал, что террористический киевский режим атакует мирные российские города и «провоцирует Россию на применение более грозного вида вооружений», поэтому украинцам пора принять «кардинальное решение».

«Украинскому народу пора обратить весь свой гнев и оружие против террористического киевского режима... начать освободительную войну, чтобы вернуться к мирному времени и забыть о Зеленском как о страшном сне», - заключил парламентарий.

Ранее Шеремет заявил, что Великобритания поставляет Украине большие партии оружия, поэтому Москве следует разорвать дипломатические отношения с Лондоном, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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