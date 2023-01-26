Депутат Шеремет предложил изменить статус СВО после поставок танков Киеву
Депутат Госдумы от Крымы Михаил Шеремет после решения США и ФРГ поставить танки Киеву предложил изменить статус российской спецоперации, передает РИА Новости.
Шеремет не уточнил, о каком именно статусе идет речь, но отметил, что события вышли «за рамки обычного военного конфликта».
«Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», - сказал он.
Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент США Джо Байден сообщил, что украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику.
Германия также приняла решение передать Украине танки Leopard 2. Первая поставка будет включать 14 машин Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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