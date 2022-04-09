Страны ЕС прекратили пропускать зарегистрированный в России автотранспорт

Страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщает Российская Федеральная таможенная служба (ФТС).

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«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — приводит цитату сообщения RT.

8 апреля Евросоюз ввел в действие пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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