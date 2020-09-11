Депутат Рады рассказал о состоянии Тимошенко
Бывший премьер-министр Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко идет на поправку после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы партии Сергея Власенко.
В эфире телеканала "Украина 24" Власенко рассказал, что политик чувствует себя лучше, однако для полного восстановления потребуется больше времени. В конце августа стало известно, что Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии, также СМИ сообщали о том, что политика подключали к аппарату ИВЛ.
Юлия Тимошенко два срока провела на посту премьер-министра Украины, а также три раза выдвигала свою кандидатуру на роль президента страны. Также Тимошенко возглавляет фракцию "Батькивщина" в Раде и является депутатом семи из девяти созывов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- В Microsoft заявили о крупных кибератаках из России
- Путин и Лавров извинились перед Вучичем из-за поста Захаровой
- Власти США обвинили россиянина Лифшица в электронном мошенничестве
- Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии
- Заявления Германии о передачи данных по Навальному в ОЗХО недостоверны – постпред РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru