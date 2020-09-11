Депутат Рады рассказал о состоянии Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко идет на поправку после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы партии Сергея Власенко.

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В эфире телеканала "Украина 24" Власенко рассказал, что политик чувствует себя лучше, однако для полного восстановления потребуется больше времени. В конце августа стало известно, что Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии, также СМИ сообщали о том, что политика подключали к аппарату ИВЛ.

Юлия Тимошенко два срока провела на посту премьер-министра Украины, а также три раза выдвигала свою кандидатуру на роль президента страны. Также Тимошенко возглавляет фракцию "Батькивщина" в Раде и является депутатом семи из девяти созывов.

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ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:УкраинаКоронавирусЮлия Тимошенко
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