Депутат Рады рассказал о состоянии Тимошенко

В эфире телеканала "Украина 24" Власенко рассказал, что политик чувствует себя лучше, однако для полного восстановления потребуется больше времени. В конце августа стало известно, что Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии, также СМИ сообщали о том, что политика подключали к аппарату ИВЛ.

Юлия Тимошенко два срока провела на посту премьер-министра Украины, а также три раза выдвигала свою кандидатуру на роль президента страны. Также Тимошенко возглавляет фракцию "Батькивщина" в Раде и является депутатом семи из девяти созывов.

