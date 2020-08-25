Тимошенко подключили к ИВЛ

Экс-премьера Украины, лидера украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе ее госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «коронавирус». По словам пресс-секретаря Тимошенко, она проходит курс интенсивной терапии, отмечает «Свободная пресса».

Ранее в СМИ сообщалось, что вместе с политиком заразились COVID-19 ее дочь и зять. Их заболевание протекает в легкой форме.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН объяснил, почему "Нафтогаз" обвиняет Тимошенко в возможном срыве контракта с Газпромом.

