Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через «Турецкий поток»
Несмотря на специальную военную операцию, Украина покупает российский газ, который идет в ЕС по «Турецкому потоку». Об этом заявил замглавы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко в интервью украинскому «Первому каналу».
Он отметил, что голубое топливо попадает в его страну через Сербию и Венгрию. А они, по его мнению, получают его от России через газопровод из Турции.
Депутат добавил, что точное происхождение молекул газа невозможно определить. Существует сразу несколько поставщиков, которые отправляют его Украине, и никто из них не говорит, что получает российское сырье, подчеркнул Кучеренко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о предотвращении Воздушно-космическими силами России атаки украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток», напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru