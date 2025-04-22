Депутат Рады Кучеренко: Украина покупает российский газ через «Турецкий поток»

Несмотря на специальную военную операцию, Украина покупает российский газ, который идет в ЕС по «Турецкому потоку». Об этом заявил замглавы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко в интервью украинскому «Первому каналу».

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Он отметил, что голубое топливо попадает в его страну через Сербию и Венгрию. А они, по его мнению, получают его от России через газопровод из Турции.

Депутат добавил, что точное происхождение молекул газа невозможно определить. Существует сразу несколько поставщиков, которые отправляют его Украине, и никто из них не говорит, что получает российское сырье, подчеркнул Кучеренко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о предотвращении Воздушно-космическими силами России атаки украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток», напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаГазопровод Турецкий Поток

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