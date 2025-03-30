Сийярто: В Венгрия удары по энергообъектам РФ считают атакой на суверенитет
В Венгрии удары ВСУ по энергообъектам, через которые Будапешт получает энергоносители России, считают посягательством на собственный суверенитет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в Будапеште отвергают все подобные атаки со стороны Украины. По словам Сийярто, удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» вылились в значительную проблему для поставок горючего и привели к серьезным перебоям в последнее время.
До этого министр иностранных дел Венгрии сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал венгерскому правительству о предотвращении Воздушно-космическими силами России атаки украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток».
Ранее Петер Сийярто заявил, что диалог России и США дает надежду на прочный мир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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