Сийярто: В Венгрия удары по энергообъектам РФ считают атакой на суверенитет

В Венгрии удары ВСУ по энергообъектам, через которые Будапешт получает энергоносители России, считают посягательством на собственный суверенитет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что в Будапеште отвергают все подобные атаки со стороны Украины. По словам Сийярто, удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» вылились в значительную проблему для поставок горючего и привели к серьезным перебоям в последнее время.

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До этого министр иностранных дел Венгрии сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал венгерскому правительству о предотвращении Воздушно-космическими силами России атаки украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток».

Ранее Петер Сийярто заявил, что диалог России и США дает надежду на прочный мир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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