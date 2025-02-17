Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него сразу 174 организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в перечень попали организации националистического толка. Также в него включили 28 физических лиц.
Внесение в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Попавшим в перечень также запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финуслугами.
Ранее в список террористов и экстремистов был включён бывший издатель «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье
- Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля
- Зеленский: Визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
- Юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от индексации зарплат
- В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
- Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе
- В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»
- В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом
- Продажи книг Дональда Трампа выросли на фоне переговоров России и США
- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru