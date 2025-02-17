Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации

Отмечается, что в перечень попали организации националистического толка. Также в него включили 28 физических лиц.

Внесение в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Попавшим в перечень также запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финуслугами.

Ранее в список террористов и экстремистов был включён бывший издатель «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

