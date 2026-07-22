Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой

Крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk приостановил работу с портом Черноморск в Одесской области. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление украинского подразделения компании.

В материале отмечается отсутствие возможности продолжать предоставление услуг на территории Украины через Черноморский рыбный порт. В связи с этим компания уведомила клиентов о перенаправлении всех импортных грузов из Украины в румынский порт Констанца.

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Согласно полученному уведомлению, все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, которые сейчас находятся в Порт-Саиде или ожидают прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

После того как товары прибудут на территорию Румынии, их дальнейшая транспортировка на Украину будет организована с помощью автомобильного транспорта.

В Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжила наносить удары по украинским портам, судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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