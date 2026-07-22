Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой

Крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk приостановил работу с портом Черноморск в Одесской области. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление украинского подразделения компании.

В материале отмечается отсутствие возможности продолжать предоставление услуг на территории Украины через Черноморский рыбный порт. В связи с этим компания уведомила клиентов о перенаправлении всех импортных грузов из Украины в румынский порт Констанца.