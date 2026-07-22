Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой
Крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk приостановил работу с портом Черноморск в Одесской области. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление украинского подразделения компании.
В материале отмечается отсутствие возможности продолжать предоставление услуг на территории Украины через Черноморский рыбный порт. В связи с этим компания уведомила клиентов о перенаправлении всех импортных грузов из Украины в румынский порт Констанца.
Согласно полученному уведомлению, все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, которые сейчас находятся в Порт-Саиде или ожидают прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.
После того как товары прибудут на территорию Румынии, их дальнейшая транспортировка на Украину будет организована с помощью автомобильного транспорта.
В Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжила наносить удары по украинским портам, судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии
- Доступные, но опасные: Почему не стоит пересаживаться с бензинового авто на газомоторное
- «Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы
- Не говори «гоп»: Ярослав Нилов подтвердил уход из Госдумы
- Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров
- Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой
- Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука
- Дефицит неизбежен: Как Россия заработает на «перекрытии» Красного моря
- В России раскрыли судьбу Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
- ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного