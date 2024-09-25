Депутат Новиков заявил, что Россия и Запад могут говорить без Зеленского
Конфликт вокруг Украины может быть урегулирован Россией и Западом в обход украинского президента Владимира Зеленского, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Новикова.
По его словам, «неудивительно, что западные союзники Украины теперь говорят о том, что не услышали в плане Зеленского ничего нового». Парламентарий считает, что Москва могла бы решать вопросы по урегулированию противостояния напрямую с западными политиками, без участия Зеленского. При этом Новикова отметил, что РФ по-прежнему ставит своей целью выполнение изначальных задач.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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