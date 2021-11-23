Депутат Нилов предложил заменить QR-коды для входа в Госдуму на ПЦР-тесты
Не следует «ломать и выбрасывать на обочину» людей, у которых нет «медицинских» пропусков, заявил Олег Нилов.
Упираться в повсеместное введение QR-кодов нельзя, нужно разрешать использовать ПЦР-тесты для входа в госучреждения и общественные места, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов.
23 ноября стало известно, что в Госдуме могут ввести систему QR-кодов для входа в здание. Предположительно, это произойдет с 6 декабря.
«Думаю, что раньше, чем мы рассмотрим этот вопрос для всей страны, введения в Госдуме не будет. И нужно учитывать не только QR-код, но и результаты двухдневного ПЦР-теста, или результат экспресс-тестирования для тех, у кого ни одного, ни другого нет. А экспресс-тестирование я как раз предлагал и предлагаю, в том числе в Думе и во многих других бюджетных государственных учреждениях для тех, кто не имеет пока прививки. Прививка не делается моментально, я напомню: это 40 дней надо. Сейчас привился, а иммунитет, в какой-то должной степени может появиться через 40 дней, а может и не появится. Что тогда человеку делать?», - отметил Нилов.
Депутат отметил, что вопрос с тестированием на коронавирус нужно решать так, как это делается в Китае и во многих странах Европы, где это либо бесплатно, либо доступно.
«Наше предложение - не упираться в один QR-код как единственно возможный критерий оценки человека по этой проблеме. Предложение мною делалось для тех, кто имеет медицинский отвод или еще какой-то отвод по уважительным причинам. Не ломать их, не выбрасывать на обочину, а позволять им проходить ПЦР-тестирование и экспресс-тестирование. Но не по коммерческим условиям, платя тысячу рублей за каждый тест», - подчеркнул Нилов.
Замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что повсеместное введение QR-кодов станет преддверием гражданской войны.
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