Депутат Нилов предложил заменить QR-коды для входа в Госдуму на ПЦР-тесты

Упираться в повсеместное введение QR-кодов нельзя, нужно разрешать использовать ПЦР-тесты для входа в госучреждения и общественные места, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов.

23 ноября стало известно, что в Госдуме могут ввести систему QR-кодов для входа в здание. Предположительно, это произойдет с 6 декабря.