Машков назвал некорректной подготовку актеров в непрофильных вузах
Народный артист России Владимир Машков, возглавляющий Театральную школу Олега Табакова, выступил против практики подготовки актеров в непрофильных высших учебных заведениях. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
По мнению артиста, подобный подход является некорректным, поскольку актерская деятельность требует глубокого и специализированного обучения, которое могут обеспечить только профильные творческие вузы. Машков подчеркнул, что подготовка будущих артистов представляет собой масштабный, в том числе научный процесс, который несет в себе огромную ответственность как для педагогов, так и для самих выпускников.
Дискуссия вокруг театрального образования остается в центре внимания режиссеров, педагогов, критиков и общественности уже несколько лет. Для театрального сообщества вопрос о том, должны ли артистов готовить исключительно профильные институты или же подобные студии допустимо открывать в других вузах, по-прежнему стоит довольно остро.
Ранее Машков назвал «лишними» чаевые для артистов в театре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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