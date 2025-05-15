Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле

Президент США назвал очевидным тот факт, что его российский коллега Владимир Путин не планировал ехать на переговоры в Турцию. Трамп добавил, что раньше его встречи с Путиным российско-украинский конфликт урегулирован не будет.

Возглавил российскую делегацию помощник российского лидера Владимир Мединский — он же представлял Россию на мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, в составе делегации начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, замминистра обороны России Александр Фомин и замминистра иностранных дел страны Михаил Галузин.

Ранее переговоры России и Украины перенесли на вторую половину дня 15 мая по инициативе турецкой стороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

