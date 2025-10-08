Лавров назвал план Трампа по Газе «лучшим из возможных» на данный момент

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представленный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта в секторе Газа в настоящий момент считается «лучшим из возможных» вариантов. По его словам, документ устраивает арабские страны и не вызывает неприятия у Израиля.

Глава МИД отметил, что Трамп предложил двадцать пунктов, в которых упоминается термин «государственность», однако формулировки, по его оценке, остаются общими и касаются главным образом будущего сектора Газа без упоминания Западного берега.

Израиль остановил операцию по захвату города Газа

Лавров подчеркнул, что российская сторона исходит из реалистичных оценок и рассматривает этот план как лучшее из того, что сейчас представлено на международной площадке. Он уточнил, что такая позиция соответствует взглядам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Представленный 29 сентября план предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Согласно документу, движение ХАМАС и другие палестинские группировки не должны участвовать в управлении Газой — контроль над территорией предлагается передать технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом, передает «Радиоточка НСН».

