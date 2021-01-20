Открытие Америки. Калашникова опечалило выступление Володина в Госдуме

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Калашников в интервью НСН подчеркнул, что обсуждение Америки не решает проблемы россиян.

«Сегодня состоялось открытие весенней сессии Государственной Думы. И все выступающие, прежде всего это Вячеслав Володин, в основном говорили о том, какая плохая Америка. Мы с этим не спорим, она, наверное, плохая, но хотелось бы, чтобы определяя задачи на ближайшие полгода, политические лидеры говорили бы о том, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию у нас. Конечно, Америка плохая, у них когда-то и негров линчевали, но это же не решение наших насущных проблем. В целом, это выступление остановило очень печальное впечатление, потому что ничего не было сказано о том, что мы будем делать, чтобы жизнь людей улучшилась», – поделился он.

Также Калашников в беседе с НСН выступил против введения COVID-паспортов.

