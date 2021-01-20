Открытие Америки. Калашникова опечалило выступление Володина в Госдуме
Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что политические лидеры не поставили задачи для улучшения ситуации в России.
19 января открылась весенняя сессия Государственной Думы РФ. Она станет последней для Госдумы VII созыва: осенью 2021 года после выборов к работе приступит новый состав палаты. В этом году весенняя сессия продлится до 18 июля. Сейчас на рассмотрении депутатов находятся 1226 законопроектов, 266 из них прошли первое чтение.
Во время своего выступления на пленарном заседании спикер палаты Вячеслав Володин затронул ситуацию в США, где в ближайшие сутки должна состоятся инаугурация избранного президента Джо Байдена. Володин, в частности, назвал избирательную систему Штатов архаичной.
В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Калашников в интервью НСН подчеркнул, что обсуждение Америки не решает проблемы россиян.
«Сегодня состоялось открытие весенней сессии Государственной Думы. И все выступающие, прежде всего это Вячеслав Володин, в основном говорили о том, какая плохая Америка. Мы с этим не спорим, она, наверное, плохая, но хотелось бы, чтобы определяя задачи на ближайшие полгода, политические лидеры говорили бы о том, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию у нас. Конечно, Америка плохая, у них когда-то и негров линчевали, но это же не решение наших насущных проблем. В целом, это выступление остановило очень печальное впечатление, потому что ничего не было сказано о том, что мы будем делать, чтобы жизнь людей улучшилась», – поделился он.
Также Калашников в беседе с НСН выступил против введения COVID-паспортов.
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