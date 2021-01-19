Депутат Калашников: COVID-паспорта – это дискриминация
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Борющиеся с COVID-19 медики смогут раньше выйти на пенсию
Медики, работающие с заболевшими коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
Сергей Калашников: «То, что медиков, работающих с коронавирусом, поощряют, это факт. И лучше всего было бы, если бы их поощряли очень повышенной зарплатой. Перекладывать их поощрение на досрочный выход на пенсию – все равно, что грамоту дать, потому что большинство из них на пенсию не выйдет. А как работающие пенсионеры они не будут получать надбавки. Да и пенсия имеет определенные законы – на нее выходят, когда люди не могут работать», – прокомментировал в интервью НСН Сергей Калашников.
Володин охарактеризовал избирательную систему США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал избирательную систему США архаичной.
Сергей Калашников: «Сегодня состоялось открытие весенней сессии Государственной Думы. И все выступающие, прежде всего это Вячеслав Володин, в основном говорили о том, какая плохая Америка. Мы с этим не спорим, она, наверное, плохая, но хотелось бы, чтобы определяя задачи на ближайшие полгода, политические лидеры говорили бы о том, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию у нас. Конечно, Америка плохая, у них когда-то и негров линчевали, но это же не решение наших насущных проблем. В целом, это выступление остановило очень печальное впечатление, потому что ничего не было сказано о том, что мы будем делать, чтобы жизнь людей улучшилась», – поделился он с НСН.
В Госдуме поддержали появление COVID-паспортов
В Госдуме поддержали появление COVID-паспортов. Ранее Башкирия первой из регионов анонсировала их введение. Паспорта будут получать жители с антителами. Предполагается, что это позволит снять для них ряд ограничений.
Сергей Калашников: «Идею поддержали только отдельные депутаты, я, допустим, категорически против. Во-первых, это деление людей на "беленьких" и "черненьких", что противоречит Конституции, согласно которой все люди равны. Если тем, кто привьется будут оказывать какие-то преференции, а другим нет, это дискриминация людей. Тем более что президент Владимир Путин объявил, что вакцинация – вещь добровольная», – подчеркнул в беседе с НСН Сергей Калашников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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