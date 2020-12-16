Володин назвал выборы в США спектаклем с плохой концовкой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался относительно прошедших в США президентских выборах. По его словам, в этой стране «любое действие театрализовано».

«Раньше нам показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос», — сказал председатель нижней палаты в интервью «Российской газете».

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Однако, по мнению Володина, на этот раз «они не смогли его завершить хорошим финалом».

Он пояснил, что раньше итоги выборов признавались при любом результате, передает РИА ФАН. А теперь они входят в ту стадию, когда кандидаты и партии их не признают.

Володин отметил, что действительно «так выборы проводить нельзя», отмечает RT.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что Россия пережила немцев, французов, поляков и японцев, переживет и Байдена.

«Байден, выступая еще накануне выборов прямо заявил, то для США враг номер один – Россия. Победил сильный клан с большим информационным и финансовым ресурсом, очень агрессивный по своей философии, желающий всем навязать свои порядки и ценности, которые абсолютно не вписываются русский коллективизм, советский патриотизм и наши победы. Поэтому это будет противник жесткий, неприятный», - сказал Зюганов.

