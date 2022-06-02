Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с РФ
В Госдуме предложили сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от крымского региона Михаила Шеремета.
Он призвал «как можно скорее расставить все точки над i», что даст «ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам». Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Народный избранник считает, что переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время, чтобы люди могли полноценно адаптироваться.
Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России.
А власти Херсонщины уже готовы к вхождению региона в состав России и переходят на российское законодательство, однако совсем не спешат проводить референдум, как это было в 2014 году в Крыму.
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