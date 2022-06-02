Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с РФ

Он призвал «как можно скорее расставить все точки над i», что даст «ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам». Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Народный избранник считает, что переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время, чтобы люди могли полноценно адаптироваться.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России.

А власти Херсонщины уже готовы к вхождению региона в состав России и переходят на российское законодательство, однако совсем не спешат проводить референдум, как это было в 2014 году в Крыму.

