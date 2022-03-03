Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить три слова
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из главы государства превратился в военного преступника, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинский лидер ответит за все содеянное в международном трибунале, в связи с чем ему следует выучить три слова.
«Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», - подчеркнул Черняк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
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