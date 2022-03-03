Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить три слова

По его словам, украинский лидер ответит за все содеянное в международном трибунале, в связи с чем ему следует выучить три слова.

«Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», - подчеркнул Черняк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге.