Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому выучить три слова

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из главы государства превратился в военного преступника, сообщает РИА Новости.

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По его словам, украинский лидер ответит за все содеянное в международном трибунале, в связи с чем ему следует выучить три слова.

«Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», - подчеркнул Черняк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СудДепутатыГосдумаВладимир Зеленский
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