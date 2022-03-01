Международный уголовный суд запросит разрешение на открытие расследования ситуации на Украине
Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена запросить у палаты предварительного производства проведение расследования ситуации на Украине. Об этом заявил прокурор Карим Хан.
«Я решил запросить разрешение на проведение расследования как можно скорее», - цитирует ТАСС сообщение, распространенное пресс-службой МУС.
Затем прокурор направит запрос в палату предварительного производства для получения разрешения на расследование. Кроме того, Хан планирует запросить дополнительную финансовую поддержку со стороны членов суда и мирового сообщества.
Ранее Украина, которая не входит в МУС, подала два заявления о возможных преступлениях, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года. Прокуратура МУС предварительно изучила ситуацию и выявила основания для полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности. Кроме того, МУС может включить в расследование новые возможные преступления, совершенные любой из сторон конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».
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