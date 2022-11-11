Депутат Госдумы объяснил отказ США признавать экономику РФ рыночной
Решение Министерства торговли США считать российскую экономику нерыночной свидетельствует о применении неконкурентных способов торговых войн. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов 11 ноября, сообщили «Известия».
Депутат объяснил слова тем, что западные страны в одностороннем порядке на протяжении многих лет вводят санкции против российских предпринимателей. Он отметил, что подобные действия США не должны беспокоить Россию.
Наумов подчеркнул, что Россия — государство с рыночной экономикой, принимающее участие в макрорегиональном объединении Евразийского экономического союза и понимающее, что такое антидемпинговое расследование. По его словам, это процедура, позволяющая установить влияние внутренних субсидий на ценовые параметры на внешнем рынке.
Депутат добавил, что государства, стремящиеся к тому, чтобы снизить цены на российскую продукцию, должны пытаться договариваться, а не вводить санкции против России. Он отметил, что российские товары сейчас востребованы на рынке, спрос на них сохранится и впоследствии. По словам Наумова, Россия может сама экспортировать свою продукцию по всему миру.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал отказ Минторга США считать экономику России рыночной «противоречащим логике». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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