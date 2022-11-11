Дверь захлопнулась: Минторг США признал экономику России нерыночной

«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Минторге подчеркнули, что это позволит Вашингтону «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении Москвы. Также чиновники ожидают снижения давления на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций», которые они совершают в соответствии с законом.

Кроме того, после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России, по которой специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».