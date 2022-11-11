Дверь захлопнулась: Минторг США признал экономику России нерыночной

Министерство приняло такое решение из-за «широкого вмешательства» России в экономику страны, при этом США теперь смогут в полную силу применять антидемпинговое законодательство в отношении Москвы. 

США больше не будут рассматривать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах. Об этом заявили в Министерстве торговли США.

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«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Минторге подчеркнули, что это позволит Вашингтону «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении Москвы. Также чиновники ожидают снижения давления на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций», которые они совершают в соответствии с законом.

Кроме того, после принятия решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России, по которой специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимый товар».

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Россия не одобрила решение Минфина. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов 11 ноября заявил, что решение Министерства торговли США перестать считать Россию страной с рыночной экономикой в своих антидемпинговых процедурах «противоречит логике».

Так, последний раз Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре 2021 года.

В Минэкономразвития России тогда предполагали, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). В российском ведомстве отмечали, что экономика страны получила рыночный статус от американского Минторга в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с «нерыночной» экономикой, что ухудшало возможности защиты интересов для отечественных экспортеров. Также это приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам со стороны США.

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Как отмечает Reuters, предоставление России статуса государства с рыночной экономикой со стороны США было важным шагом для вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. При этом в марте 2022 года на фоне военной операции на Украине ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В ответ российское представительство в ВТО предупредило об опасностях для многосторонней торговой системы из-за «агрессивных и политически мотивированных» торговых ограничений.

Российский МИД тогда исключил выход страны из организации. Со слов директора департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрия Биричевского, такой шаг не принесет «никаких дивидендов» российской экономике и станет «подарком недругам». В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Россия вступила в организацию осознанно на основе выгод и не собирается «хлопать дверью».

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«Мы не пойдем на эти шаги, потому что, как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — приводит РИА Новости слова Панкина.

Занимавший в 2002 году пост главы Минэкономразвития Герман Греф ранее пояснял, что признание России страной с рыночной экономикой снимает ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше $1,5 млрд. В частности, в то время из-за антидемпинговых мер экспорт продукции российских металлургических предприятий в США был ограничен на $700 млн, а экспорт радиационного топлива — на $300 млн.

США считают, что рыночная экономика отсутствует в 11 странах: Армении, Азербайджане, Белоруссии, Китае, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Вьетнаме.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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