Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом

Ионин добавил, что чувствует себя нормально, а из симптомов заболевания у него есть только кашель.

Ранее ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу. В организации также порадовались, что в стране выполняется большое количество тестов на коронавирус.











