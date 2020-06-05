Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом
5 июня 202016:44
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом. Он сообщил также, что находится в больнице Екатеринбурга и решается вопрос о его госпитализации, передает ТАСС.
Ионин добавил, что чувствует себя нормально, а из симптомов заболевания у него есть только кашель.
Ранее ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу. В организации также порадовались, что в стране выполняется большое количество тестов на коронавирус.
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5 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru