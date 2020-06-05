Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом. Он сообщил также, что находится в больнице Екатеринбурга и решается вопрос о его госпитализации, передает ТАСС.

В РПЦ коронавирусом переболели около 100 человек

Ионин добавил, что чувствует себя нормально, а из симптомов заболевания у него есть только кашель.

Ранее ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу. В организации также порадовались, что в стране выполняется большое количество тестов на коронавирус.




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ТЕГИ:КоронавирусДепутатГосдума
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