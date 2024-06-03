Депутат Фролова посоветовала Нидерландам «не будить русского медведя»

Депутат Госдумы Тамара Фролова посоветовала Нидерландам «не будить русского медведя». Так она прокомментировала в беседе с РИА Новости решение этой страны разрешить Украине использовать голландские F-16 для обстрелов целей на территории России.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что разрешает Киеву использовать голландские F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории РФ.