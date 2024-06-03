Депутат Фролова посоветовала Нидерландам «не будить русского медведя»
Депутат Госдумы Тамара Фролова посоветовала Нидерландам «не будить русского медведя». Так она прокомментировала в беседе с РИА Новости решение этой страны разрешить Украине использовать голландские F-16 для обстрелов целей на территории России.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что разрешает Киеву использовать голландские F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории РФ.
По словам Фроловой, «коллективный Запад» не осознает, что чем больше он испытывает терпение России, тем сильнее будет ответный удар. Парламентарий также напомнила, что «русские долго терпят, но больно бьют». По ее мнению, угрозы для мирных жителей станет переходом за «красную черту».
Истребители F-16 в теории могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине и подобные попытки будут сразу пресечены, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru