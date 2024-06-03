«Уничтожат при первом взлете»: Генерал Липовой объяснил, как Москву защитят от F-16
На Украине нет аэродромов для «капризных» F-16, сказал в эфире НСН Сергей Липовой, предупредив Румынию и Польшу, что их аэродромы могут стать военными целями, если истребители полетят оттуда.
Истребители F-16 в теории могут добить ракетами до Сочи или Москвы, однако им негде базироваться на Украине и подобные попытки будут сразу пресечены, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Ранее Нидерланды сообщили о планах передать Украине 24 истребителя F-16, разрешив их использовать для нанесения ударов по России в целях самообороны.
«Эти самолеты ничего не поменяют коренным образом на поле боя, не будет никакого перелома. Даже если они попытаются запускать что-то по нашей территории, наши ВКС их быстро нейтрализуют. Теоретически долететь до Москвы или Сочи это может, но практически – вряд ли, потому что за сутки наши подразделения ПВО сбивают до 50-70 ракет типа ATACMS и Storm Shadow, идет отличная тренировка по уничтожению этого управляемого вооружения. Точно также, если они попытаются что-то запустить вглубь нашей территории, конечно, они будут уничтожены. Сейчас нет проблем по уничтожению подобного рода ракет. При этом массовый запуск таких ракет не представляется физически возможным, потому что ограничено количество поставок их носителей», - сказал Липовой.
По его словам, для F-16 нужны особые аэродромы, которых на Украине сегодня нет. При этом размещение их на территории Румынии, Болгарии или Польши в России могут воспринять, как ядерную угрозу.
«Самолеты F-16 очень сложные и капризные, их нужно базировать и содержать на определенных аэродромах. Те аэродромы, которые есть сегодня на Украине, не подходят для эксплуатации этих самолетов. Если самолеты будут применяться с территории соседних государств типа Румынии, Болгарии или Польши, соответственно, все эти аэродромы попадают как военные цели на прицел наших ракетчиков и ВКС. НАТО отлично понимает, что как только эти самолеты будут размещены на данных аэродромах, первый взлет будет граничить с тем, что наши будут полное право их уничтожить, как носителей ядерного оружия. А это уже совсем другой разговор. По аэродромам, которые находятся на Украине, типа Староконстантинова, откуда регулярно наносятся удары, - они все у нас под прицелом, в случае появления там первого F-16 они будут уничтожены. Уничтожить самолет на земле гораздо проще, чем сбить его в воздухе», - подчеркнул генерал.
При этом он назвал «политическим словоблудием» так называемые «разрешения» от стран НАТО Украине применять поставляемое Киеву оружие для ударов по России.
«Заявления натовских лидеров - это политическое словоблудие. Оружие, которое они поставляют Украине, Киев применяет без всякого разрешения "хозяев". Это политическая игра в демократию про "дайте нам разрешение". Все отлично понимают, что это просто ширма. Весь спектр вооружений они применяют по своему усмотрению, абсолютно не стесняясь. К сожалению, это залетает и к нам, но 99% нейтрализуется нашими подразделениями еще на подлете и в воздухе», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что всего Украина должна получить более 60 истребителей от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом передача Киеву голландских F-16 может начаться во второй половине 2024 года., отмечает Telegram-канал «Радиточка НСН».
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