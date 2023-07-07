Депутат Европарламента Жювен: Мир на Украине возможен только на условиях России

Мир на Украине может быть достигнут исключительно на российских условиях. Такое заявление сделал депутат Европарламента Эрве Жювен, слова которого приводит ТАСС.

Немецкий канал ARD утверждает, что переговоры по Украине начнутся в июле

Он отметил, что для того, чтобы установился мир, Запад должен принять требования России. По словам Жювена, необходимо достичь прекращение огня, обеспечить гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины, а также неразмещение ракет США у границ РФ.

При этом Жювен подчеркнул, что Евросоюз сегодня «серьезно ослаблен». Он добавил, что затягивание конфликта на Украине крайне невыгодно Европе.

Ранее, 6 июля, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. По его словам, возможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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