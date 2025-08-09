Ушаков: Трампу передано приглашение посетить Россию
Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пройдет на территории РФ. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов... провести на российской территории», - рассказал Ушаков.
По его словам, Трампу уже передали соответствующее приглашение.
Ранее Ушаков подтвердил, что президенты России и США проведут саммит на Аляске 15 августа. Путин и Трамп обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.
