Ушаков: Трампу передано приглашение посетить Россию

Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пройдет на территории РФ. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов... провести на российской территории», - рассказал Ушаков.

По его словам, Трампу уже передали соответствующее приглашение.

Ранее Ушаков подтвердил, что президенты России и США проведут саммит на Аляске 15 августа. Путин и Трамп обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

