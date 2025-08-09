Трамп: Зеленский должен быть готов что-то подписать
Президент Украины Владимир Зеленский должен быть «готов что-то подписать» в рамках усилий по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
По словам политика, Вашингтон изучает вопрос территорий, за которые ведут бои российские и украинские силы.
«Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен», - указал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что это сложная тема, тем не менее, обмен пройдет «на благо» Москвы и Киева. Трамп пообещал рассказать об этом позднее.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован силовыми методами.
