Росфинмониторинг включил в список террористов 1,7 тысячи физлиц за полгода

Росфинмониторинг в первые шесть месяцев текущего года включил почти 2 тысячи лиц в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«За первое полугодие... в перечень включено около 1,9 тысячи лиц», - указано в сообщении.

В Росфинмониторинге уточнили, что более 1,7 тысячи из них - физические лица, свыше 180 - организации.

Ранее федеральная служба рассказала, что за 2024 год в перечень террористов и экстремистов внесли более 3 тысяч лиц, свыше 2 тысяч причастны к терроризму, еще более 900 - к экстремизму.

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
