СМИ: Представители Украины, США и ЕС проведут встречу в Британии
Представители США, Украины и ряда стран Европы встретятся в Великобритании в преддверии саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
По данным портала, Киев и некоторые союзники по НАТО в частных беседах говорят о беспокойстве из-за того, что Трамп «может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций». Стороны хотят провести встречу, на которой попытаются выработать общие принципы.
Американские, украинские и европейские представители встретятся в эти выходные. Детали мероприятия и состав участников еще согласовываются.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске 15 августа.
