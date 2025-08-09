СМИ: Представители Украины, США и ЕС проведут встречу в Британии

По данным портала, Киев и некоторые союзники по НАТО в частных беседах говорят о беспокойстве из-за того, что Трамп «может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций». Стороны хотят провести встречу, на которой попытаются выработать общие принципы.

Американские, украинские и европейские представители встретятся в эти выходные. Детали мероприятия и состав участников еще согласовываются.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске 15 августа.

