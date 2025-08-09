СМИ: Представители Украины, США и ЕС проведут встречу в Британии

Представители США, Украины и ряда стран Европы встретятся в Великобритании в преддверии саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

Ушаков подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

По данным портала, Киев и некоторые союзники по НАТО в частных беседах говорят о беспокойстве из-за того, что Трамп «может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций». Стороны хотят провести встречу, на которой попытаются выработать общие принципы.

Американские, украинские и европейские представители встретятся в эти выходные. Детали мероприятия и состав участников еще согласовываются.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске 15 августа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры