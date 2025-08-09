В белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина
Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнем», - указал губернатор.
При атаке погибла мирная жительница, ее родители пострадали. Отмечается, что у мужчины диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, ушиб грудной клетки, у его супруги - баротравма. Пострадавших доставили в больницу.
Ранее четыре муниципалитета области подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников, никто не пострадал.
