В белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина

Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнем», - указал губернатор.

При атаке погибла мирная жительница, ее родители пострадали. Отмечается, что у мужчины диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, ушиб грудной клетки, у его супруги - баротравма. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее четыре муниципалитета области подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников, никто не пострадал.



