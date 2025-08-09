В американском университете Эмори произошла стрельба

Стрельба произошла в университете Эмори в штате Джорджия в США. Об этом говорится в сообщении учебного заведения в соцсети Х.

В университете отметили, что ЧП возникло на территории кампуса. Руководство учреждения призвало укрыться находящихся в опасной зоне.

Позже начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум заявил, что подозреваемый в стрельбе ликвидирован, передает телеканал NBC.

«По его словам, после того, как началась стрельба, офицеры обнаружили подозреваемого с огнестрельными ранениями, от которых он скончался на месте», - отмечает СМИ.

Жертв среди мирного населения после ЧП нет, ранения получил один полицейский, он был госпитализирован.

Ранее сержант Сухопутных войск США открыл стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, были ранены пять военнослужащих.

