В американском университете Эмори произошла стрельба
Стрельба произошла в университете Эмори в штате Джорджия в США. Об этом говорится в сообщении учебного заведения в соцсети Х.
В университете отметили, что ЧП возникло на территории кампуса. Руководство учреждения призвало укрыться находящихся в опасной зоне.
Позже начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум заявил, что подозреваемый в стрельбе ликвидирован, передает телеканал NBC.
«По его словам, после того, как началась стрельба, офицеры обнаружили подозреваемого с огнестрельными ранениями, от которых он скончался на месте», - отмечает СМИ.
Жертв среди мирного населения после ЧП нет, ранения получил один полицейский, он был госпитализирован.
Ранее сержант Сухопутных войск США открыл стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, были ранены пять военнослужащих.
