Россиянка Кудерметова прошла во второй круг на турнире WTA в Цинциннати
9 августа 202506:55
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
Спортсменка обыграла в первом круге соперницу из Нидерландов Сюзан Ламенс. Россиянка одержала победу со счетом 6:1, 6:3.
На следующем этапе 28-летняя Кудерметова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Ранее российские теннисистки Анна Блинкова, Полина Кудерметова и Камилла Рахимова проиграли своим соперницам в других матчах турнира в Цинциннати.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Кудерметова прошла во второй круг на турнире WTA в Цинциннати
- Трамп: Зеленский должен быть готов что-то подписать
- В белгородском селе Почаево при атаке БПЛА погибла женщина
- Росфинмониторинг включил в список террористов 1,7 тысячи физлиц за полгода
- СМИ: США рассматривали возможность высылки Овечкина
- В американском университете Эмори произошла стрельба
- СМИ: Представители Украины, США и ЕС проведут встречу в Британии
- В Тульской области уничтожили три БПЛА
- Ушаков: Трампу передано приглашение посетить Россию
- Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию из семи пунктов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru