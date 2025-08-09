Россиянка Кудерметова прошла во второй круг на турнире WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.

Теннисистка Андреева снялась с престижного турнира в Цинциннати

Спортсменка обыграла в первом круге соперницу из Нидерландов Сюзан Ламенс. Россиянка одержала победу со счетом 6:1, 6:3.

На следующем этапе 28-летняя Кудерметова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Ранее российские теннисистки Анна Блинкова, Полина Кудерметова и Камилла Рахимова проиграли своим соперницам в других матчах турнира в Цинциннати.

Фото: twitter.com/rolandgarros
